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Врач развенчал мифы об алкоголе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © https://pixabay.com/kaicho20 / Pixabay License

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете Йенс Мельгор Бруун.считает, что спиртные напитки стали неотъемлемой частью социальной жизни, поэтому люди заинтересованы преуменьшать вред от них.

Врач напомнил о существовании исследований, свидетельствующих о том, что бокал красного вина может оказывать оздоровительный эффект. Однако Бруун указал на наличие и других научных работ. В них говорится о связи алкоголя и увеличении риска рака груди у женщин. Медик подчеркнул, что не все ограничиваются бокалом вина в день — большинство выпивают больше.

Также врач оценил миф о переработке организмом одной стандартной дозы алкоголя в час. «Это миф, связанный с идеей, что если я выпью бокал пива прямо сейчас, то уже через час смогу сесть за руль. На самом деле переработка алкоголя сильно обусловлена биологией», — приводит РИА Новости слова Брууна. Он добавил, что многое зависит от пола, веса, а также дозы алкоголя.

Профессор напомнил также, что многие люди, выходя на холод после распития горячительных напитков, чувствуют резкое опьянение. Врач назвал это ощущение иллюзией. Медик пояснил, что холод и тепло по-разному влияют на организм, но стандартная доза алкоголя остается таковой, даже если человек выпивает «на льдине в морозную погоду или лежа в шезлонге летом».

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Также по словам Брууна, женщинам стоит пить меньше, чем мужчинам. Он объяснил это тем, что у них меньше мышечной массы и больший процент жира. Это, как подчеркнул врач, имеет большое значение при расщеплении алкоголя.

Он также развеял миф о том, что полным людям можно пить больше, чем худым. «Нельзя просто сказать, что человек, который весит 200 килограммов, может выпить в два раза больше, чем обладатель вполовину меньшего веса. Но, если вы привыкли много пить, у вас может быть ощущение, что вы пьянеете меньше, чем тот, кто к этому непривычен», — заявил Бруун.

Алкоголь будет усваиваться медленнее, если у человека в желудке есть пища — еда замедляет действие алкоголя, пояснил Бруун. Но «в первую очередь это влияет на скорость возникновения опьянения». Также врач подчеркнул, что действие спиртных напитков нельзя ослабить при помощи воды. Однако, с ее помощью можно восстановить жидкостный баланс, из-за нарушения которого утром может болеть голова.

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