НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Историк раскрыл подробности обнаружения тела Гитлера

Источник:
РИА Новости
356 8
Фото: Mihailo1997 / CC BY-SA 4.0

Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

В воскресенье исполняется 77 лет со дня создания СМЕРШа (от «Смерть шпионам»). Как считают специалисты, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны. СМЕРШ за время своего существования обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв германскую разведку и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

В ходе Берлинской наступательной операции весной 1945 года перед СМЕРШем стояла задача по поиску главных нацистских преступников. «Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг», — рассказал

Красная армия 2 мая заняла рейхсканцелярию и в тот же день вечером сотрудники СМЕРШа обнаружили недалеко от бункера трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геббельса. Захваченный президент Союза германских моряков в Берлине Гинцман сообщил, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством и их трупы сожжены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпутница Гитлера: кто такая Ева Браун?

«Но лишь 5 мая солдаты взвода отдела СМЕРШ 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены Евы Браун», — сказал Зданович. «Контрразведчики этого стрелкового корпуса затем взяли под охрану эти останки, а также трупы членов семьи Геббельса и начальника Генерального штаба германских сухопутных войск Кребса», — добавил он.

По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков. В распоряжение контрразведчиков была выделена группа военных медиков, которая выполнила всю необходимую работу по идентификации трупа Гитлера и оформила результаты соответствующими актами.

Зданович опроверг периодически появляющиеся заявления о том, что Гитлеру якобы удалось спастись, сбежав из осажденного Берлина. «Это полная чушь. Я могу еще раз однозначно подтвердить — было точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера», — подчеркнул эксперт.

Еще по теме
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Путин перенес парад Победы
Новосибирцы создали точную реконструкцию самолета Ла-5 времен войны
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
смотреть все
Жизнь #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
•
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
•
Историк раскрыл подробности обнаружения тела Гитлера
•
Врач развенчал мифы об алкоголе
Подробности
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Пасха и кулич: в чем отличия и значения
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
Как это работает
•
Размеры и отзывы: как выбрать одежду и обувь онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число больных коронавирусом на Алтае превысило 70
Сибирь 19.04.2020 14:15
Две первых смерти от COVID-19 зарегистрированы в Красноярске
Сибирь 19.04.2020 13:10
Оперштаб сообщил о 22 новых случаях заражения в Новосибирске
Сибирь 19.04.2020 12:52
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
Сибирь 19.04.2020 12:02
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
32261
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5307
Изменятся правила прохождения альтернативной службы
5113
Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом
3648
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
•
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
•
Историк раскрыл подробности обнаружения тела Гитлера
•
Врач развенчал мифы об алкоголе
Как это работает
•
Размеры и отзывы: как выбрать одежду и обувь онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

great_america

Оторванность от реальности конечно поражает. Реальная ситуация что все закончится очередным эпическим...

Walet 99

Сколько можно врать - балабол, уже никто не слушает....................

Uynachalnica

ЦитатаВсе уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно - кто бы сомневался! У нас всегда...

rastafaray

Вчера три с половиной, сегодня шэсть. Нет, бабушка, такой хоккей нам не нужэн.

Удавиков

ЦитатаКоличество случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6 060, общее...