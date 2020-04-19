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Более 6 тысяч случаев заражений выявлено за сутки в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6 060, общее число инфицированных во всех регионах страны составило 42 853, сообщает оперативный штаб.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 853 случаев (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека, за весь период — 3 291. За сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек», — говорится в сообщении .

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Новые 3 570 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 24 тысячи 324 заразившихся. Инфицирования выявлены также в еще 77 регионах.

За сутки умерли 28 человек в Москве, девять в Московской области, трое в Пензенской области, двое в Башкирии. По одному летальному исходу зафиксировано в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетия.

Выписаны за сутки по выздоровлению 234 человека в 34 регионах страны, в том числе 84 человека — в Москве, 36 — в Московской области, 14 — в Тульской области, 11 — в Республике Бурятия.»

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