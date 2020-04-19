Более 6 тысяч случаев заражений выявлено за сутки в России

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло
за последние сутки на 6 060, общее число инфицированных во всех регионах
страны составило 42 853, сообщает оперативный штаб.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 853 случаев
(+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по
выздоровлению 234 человека, за весь период — 3 291. За сутки умерли 48
пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 361 человек», —
говорится в сообщении .
Новые 3 570 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в
Москве, всего в столице более 24 тысячи 324 заразившихся. Инфицирования
выявлены также в еще 77 регионах.
За сутки умерли 28 человек в Москве, девять в Московской
области, трое в Пензенской области, двое в Башкирии. По одному летальному
исходу зафиксировано в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях,
Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетия.
Выписаны за сутки по выздоровлению 234 человека в 34
регионах страны, в том числе 84 человека — в Москве, 36 — в Московской области,
14 — в Тульской области, 11 — в Республике Бурятия.»