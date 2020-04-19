МЧС призвало после покупки замачивать в воде овощи и зелень

Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», — сказано в рекомендациях министерства. Для этих целей нужно использовать нейтральное моющее средство, которое следует потом старательно смыть водой.

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В МЧС также напомнили, что, придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и только потом разбирать покупки. «Продукты в твердой упаковке —пластиковой, металлической или стеклянной — надо помыть водой и мылом», — рекомендовали в МЧС. Перед тем, как выкладывать продукты, стоит протереть кухонные поверхности.

Эксперты МЧС также рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, которые также удаляют вирусы.