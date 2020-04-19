Число больных коронавирусом на Алтае превысило 70

Еще девять случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае, диагноз подтвержден у 72 человек в 14 муниципальных образованиях, сообщил оперштаб региона.

Среди людей с подтвержденным диагнозом 45 – в Барнауле, трое в Камне-на-Оби, двое в Горняке, по одному – в Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске. Также случаи зафиксированы в селах Рубцовского, Павловского, Первомайского, Поспелихинского, Советского районов края.

Больные госпитализированы и находятся на лечении в трех медучреждениях Барнаула горбольницах №5 и №11, а также в инфекционном госпитале, созданном на базе Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих в тяжелой форме, два из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Четверо заболевших уже выписаны.