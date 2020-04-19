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Число больных коронавирусом на Алтае превысило 70

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Еще девять случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае, диагноз подтвержден у 72 человек в 14 муниципальных образованиях, сообщил оперштаб региона.

Среди людей с подтвержденным диагнозом 45 – в Барнауле, трое в Камне-на-Оби, двое в Горняке, по одному – в Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске. Также случаи зафиксированы в селах Рубцовского, Павловского, Первомайского, Поспелихинского, Советского районов края.

Больные госпитализированы и находятся на лечении в трех медучреждениях Барнаула горбольницах №5 и №11, а также в инфекционном госпитале, созданном на базе Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

По данным Минздрава Алтайского края, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих в тяжелой форме, два из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Четверо заболевших уже выписаны.

Тема: Распространение коронавируса
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Число больных коронавирусом на Алтае превысило 70
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Топ комментариев

zotamok

За то, что как порядочный едросс, он "доблестно и мужественно" проголосовал за повышение пенсионного...

Dungeon Keeper

В Ливии снесли Каддафи... и что, есть там мирная жизнь? То же самое и в Сирии было бы.

scorpion2777

В германии циркулирует шутка:- Что граничит с тупостью ?- Мексика и Канада .

лачинов

И каким же образом я смогу доказать, что не указывал ранее этот номер в качестве дополнительного?

scorpion2777

Если не знаешь историю страны и как она жили до нападения америки, то лучше промолчи, умнее покажешься.