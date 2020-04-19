Ученый объяснил низкую летальность от коронавируса в России

Низкие показатели летальности в России от COVID-19, объясняются выявлением большого количества пациентов с легкой формой болезни, а также хорошей подготовкой медучреждений, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

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«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», — сказал Лукашев в интервью «Известиям».

Инфекционисты и вирусологи призывают не бояться высоких показателей заболеваемости в связи с тем, что в статистику включены и бессимптомные вирусоносители. Так, Лукашев указал, что, вероятно, «большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов».

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 миллиона человек, свыше 150 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.