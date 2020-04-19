Ученый объяснил низкую летальность от коронавируса в России

Низкие показатели летальности в России от COVID-19,
объясняются выявлением большого количества пациентов с легкой формой болезни, а
также хорошей подготовкой медучреждений, считает директор Института медицинской
паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского
университета Александр Лукашев.
«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже
на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе
распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», — сказал Лукашев
в интервью «Известиям».
Инфекционисты и вирусологи призывают не бояться высоких
показателей заболеваемости в связи с тем, что в статистику включены и
бессимптомные вирусоносители. Так, Лукашев указал, что, вероятно, «большее
значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов».
С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 миллиона
человек, свыше 150 тысяч умерли. В
России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом,
зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли
313.