Две первых смерти от COVID-19 зарегистрированы в Красноярске

Два первых летальных случая от тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции зафиксированы в Красноярском, сообщает министерство здравоохранения региона.

«За последние сутки зарегистрированы 2 летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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По информации регионального минздрава, это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования.

По данным на субботу, 18 апреля, за все время в крае было зафиксировано 276 случаев заражения, 17 человек выздоровели. Заболевания выявлены в 33 муниципальных образованиях региона. Под наблюдением находятся 4147 человек.