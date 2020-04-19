НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Две первых смерти от COVID-19 зарегистрированы в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
163 1
Фото: © Sibnet.ru

Два первых летальных случая от тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции зафиксированы в Красноярском, сообщает министерство здравоохранения региона.

«За последние сутки зарегистрированы 2 летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года

По информации регионального минздрава, это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования.

По данным на субботу, 18 апреля, за все время в крае было зафиксировано 276 случаев заражения, 17 человек выздоровели. Заболевания выявлены в 33 муниципальных образованиях региона. Под наблюдением находятся 4147 человек.

Тема: Распространение коронавируса
МВД рассказало о новом порядке получения и замены паспортов
Число больных коронавирусом на Алтае превысило 70
Ученый объяснил низкую летальность от коронавируса в России
Оперштаб сообщил о 22 новых случаях заражения в Новосибирске
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый объяснил низкую летальность от коронавируса в России
•
Путин поздравил россиян с Пасхой
•
МВД рассказало о новом порядке получения и замены паспортов
•
Путин продлил срок действия истекающих паспортов
Подробности
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Пасха и кулич: в чем отличия и значения
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
Как это работает
•
Семь раз отмерь: как выбрать одежду и обувь онлайн
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число больных коронавирусом на Алтае превысило 70
Сибирь 19.04.2020 14:15
Две первых смерти от COVID-19 зарегистрированы в Красноярске
Сибирь 19.04.2020 13:10
Оперштаб сообщил о 22 новых случаях заражения в Новосибирске
Сибирь 19.04.2020 12:52
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
Сибирь 19.04.2020 12:02
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
31521
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
6067
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5264
Изменятся правила прохождения альтернативной службы
4961
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый объяснил низкую летальность от коронавируса в России
•
Путин поздравил россиян с Пасхой
•
МВД рассказало о новом порядке получения и замены паспортов
•
Путин продлил срок действия истекающих паспортов
Подробности
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Пасха и кулич: в чем отличия и значения
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Групповые видеочаты: как совещаться на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
55
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
38
Кремль решился перенести парад Победы
37
Набиуллина оценила идею о раздаче людям «денег с вертолета»
34
Российским безработным назначили максимальные выплаты
29