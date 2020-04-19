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Оперштаб сообщил о 22 новых случаях заражения в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108, за сутки выявлено 22 инфицированных человека, в том числе двое детей, сообщает региональный оперативный штаб.

«За пределы региона выезжал только один человек — он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», — говорится в сообщении.

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Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.

В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро воскресенья,19 апреля госпитализировано 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

zotamok

За то, что как порядочный едросс, он "доблестно и мужественно" проголосовал за повышение пенсионного...

Dungeon Keeper

В Ливии снесли Каддафи... и что, есть там мирная жизнь? То же самое и в Сирии было бы.

scorpion2777

В германии циркулирует шутка:- Что граничит с тупостью ?- Мексика и Канада .

лачинов

И каким же образом я смогу доказать, что не указывал ранее этот номер в качестве дополнительного?

scorpion2777

Если не знаешь историю страны и как она жили до нападения америки, то лучше промолчи, умнее покажешься.