Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих в воскресенье, 19 апреля Пасху, сообщает пресс-служба Кремля.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», — сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что «сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества».

Путин подчеркнул «большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним».

Президент отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, которые на протяжении веков бережно передаются из поколения в поколение. «В праздничные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начинания», — подчеркнул президент.