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Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Республике Алтай у рабочих-вахтовиков, которые строили турбазу в Турочакском районе, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус нашли во время профилактического обследования на строящемся частном объекте. Всего обследовали 66 рабочих, из них у двух жителей Томской области выявлен коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный.

В субботу, 18 апреля, срок вахты закончился. Они уехали домой, не дождавшись результатов обследования. Данные передали в Роспотребнадзор Томской области, рабочих известили и приняли меры для их изоляцию уточняется, что болеют они бессимптомно.

Все контактные лица находятся на карантине. Проводятся все необходимые дезинфекционные мероприятия.

Нулевой пациент

Ранее двое жителей села Онгудай, ставшие первыми заболевшими в регионе, находятся в специализированном инфекционном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске. Заболевание у них протекает в легкой форме.

67-летняя женщина заболела в Онгудае, когда ей на дом вызвали врача, у нее взяли анализ на коронавирус, который оказался положительным. Ее госпитализировали, вскоре заболевание подтвердили у мужа. Остальные домочадцы и односельчане также сдали анализы, у них вирус не выявлен.

Роспотребнадзор республики сообщил, что в Барнауле взяты пробы у семьи младшей дочери больной, которая ранее приезжала к родителям. В этой семье трое из четырех человек переболели респираторной инфекцией.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае подтвердил лабораторно коронавирус у зятя больной из села Онгудай. Таким образом лабораторно подтвержден факт заражения семьи пенсионеров из села Онгудай коронавирусной инфекцией родственниками из Барнаула», – сказано в сообщении ведомства.

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