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Где посмотреть пасхальные службы онлайн?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ
Пасхальные богослужения в большинстве российских регионов в 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки пройдут за закрытыми дверями — без прихожан. Однако в ночь в субботы на воскресенье будут организованы трансляции праздничных мероприятий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания.

Где смотреть богослужения?

Трансляцию праздничной службы покажут несколько федеральных телеканалов. Так, прямая трансляция из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве начнется в 23.30 по московскому времени. Ее покажут телеканалы «Спас», «Первый канал», «Россия-1» и «НТВ».

Трансляции проведут многие региональные каналы. Например, телеканал ОТС организует прямое включение с праздничного богослужения в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска в 23.50 по местному времени.

Для жителей Кузбасса покажут службу в Знаменском кафедральном соборе в Кемерове, трансляция начнется в 23.55 по местному времени на телеканале «Кузбасс-1» и некоторых муниципальных каналах.

Также доступны прямые трансляции в интернете. В частности, прямые трансляции из храмов Москвы и Санкт-Петербурга покажут на сайте vera.premier.one. Службы покажут в аккаунте «ВКонтакте» Данилова монастыря, где поет один из самых известных церковных хоров.

Кроме этого, будет доступна трансляция с московского подворья Валаамского монастыря в соцсети «ВКонтакте», ожидается трансляция в YouTube из Дивеево, где находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Трансляцию главной пасхальной службы можно будет посмотреть на YouTube-канале Храма Христа Спасителя. 

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Топ комментариев

Иркут 69

Констатировать мало. Необходимо действовать... давно пора уже.

Иркут 69

Ну а когда мэры городов грубят людям, речь идёт о штрафах и сутках..? Спортсмен прав по сути, но неправ...

лачинов

Да, да. Мы тоже это видим. И готовы или преодолеть или ... не преодолеть. А что нам остается?

scorpion2777

В германии циркулирует шутка:- Что граничит с тупостью ?- Мексика и Канада .

лачинов

И каким же образом я смогу доказать, что не указывал ранее этот номер в качестве дополнительного?