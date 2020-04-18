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Зафиксирован рекордно низкий уровень озона над Арктикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Исследователи NASA зафиксировали беспрецедентное истощение озонового слоя над Арктикой. Анализ спутниковых наблюдений показывает, что уровень озона достиг своей самой низкой точки в середине марта.

Стратосферный озоновый слой поглощает вредное ультрафиолетовое излучение, которое может нанести вред живым организмом. Он располагается в диапазоне от 11 до 40 километров над поверхностью Земли

Ученые следят за озоновым слоем с помощью спутников. В отличие от Антарктики, где осенью ежегодно возникает озоновая «дыра», слой озона над Северным полушарием до недавнего времени не испытывал подобных проблем.

Отмечается, что самые низкие значения озона в Арктике фиксировалось в 1997 и 2011 годах, тогда они опускались до 240 единиц. Однако 12 марта 2020 года был отмечен уровень в 205 единиц, что стало новым рекордом.

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Топ комментариев

Иркут 69

Констатировать мало. Необходимо действовать... давно пора уже.

Иркут 69

Ну а когда мэры городов грубят людям, речь идёт о штрафах и сутках..? Спортсмен прав по сути, но неправ...

лачинов

Да, да. Мы тоже это видим. И готовы или преодолеть или ... не преодолеть. А что нам остается?

scorpion2777

В германии циркулирует шутка:- Что граничит с тупостью ?- Мексика и Канада .

лачинов

И каким же образом я смогу доказать, что не указывал ранее этот номер в качестве дополнительного?