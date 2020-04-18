Зафиксирован рекордно низкий уровень озона над Арктикой

Исследователи NASA зафиксировали беспрецедентное истощение озонового слоя над Арктикой. Анализ спутниковых наблюдений показывает, что уровень озона достиг своей самой низкой точки в середине марта.

Стратосферный озоновый слой поглощает вредное ультрафиолетовое излучение, которое может нанести вред живым организмом. Он располагается в диапазоне от 11 до 40 километров над поверхностью Земли

Ученые следят за озоновым слоем с помощью спутников. В отличие от Антарктики, где осенью ежегодно возникает озоновая «дыра», слой озона над Северным полушарием до недавнего времени не испытывал подобных проблем.

Отмечается, что самые низкие значения озона в Арктике фиксировалось в 1997 и 2011 годах, тогда они опускались до 240 единиц. Однако 12 марта 2020 года был отмечен уровень в 205 единиц, что стало новым рекордом.