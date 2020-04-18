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Названо самое опасное свойство коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Коронавирусом можно заразиться даже от тех, кто болеет бессимптомно, заявил журналистам доктор биологических наук Владимир Макаров.

«Это самое опасное, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Поэтому каждый человек обязан носить маску. Надо прекратить все эти поцелуи при встрече! Надо держаться друг от друга подальше», — отметил он в интервью газете «Московский Комсомолец».

Специалист подчеркнул, что для профилактики заражения коронавирусной инфекцией при близких контактах необязательно носить перчатки, достаточно качественно и тщательно мыть руки.

Ранее ученые выяснили, что специфическим симптомом коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах. Так, примерно у 20% госпитализированных с COVID-19 пациентов наблюдались проблемы с кожей на ногах.

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