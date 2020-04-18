Глава Тувы предложил запретить полеты в Москву

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19 решил запретить авиасообщение с Москвой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шолбан Кара-оол отметил, что начнет переговоры с авиакомпанией о запрете полетов между Москвой и Кызылом. Он также попросил «понять правильно» это решение и указал, что именно из Москвы в республику прилетают инфицированные граждане.

Так, на рейсе, который прибыл в Туву из столицы 17 апреля, был один заболевший. На рейсе от 13 апреля — пятеро, в их числе были мать с ребенком. Всех больных поместили в стационар. По последним данным, в республике выявлено 13 случаев коронавируса.

«Я увидел, что вчерашний рейс ознаменовался большими скандалами, негодованием людей. Мы хотели как лучше, но люди относятся к этому делу довольно болезненно. Придется запрещать этот рейс до лучших времен», — объяснил глава Тувы.

Из-за распространения коронавируса некоторые регионы начали закрывать границы и вводить ограничения на въезд и выезд. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал такие действия.