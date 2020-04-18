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Чиновник «Единой России» умер от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mosoblduma.ru

Умер депутат Московской областной думы, заместитель председателя фракции «Единой России» Иван Жуков, сообщается на сайте подмосковного парламента.

Соболезнования в связи с кончиной единоросса выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также соболезнования принес председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что Жуков скончался после того, как заразился коронавирусом. Помощница депутата Наталья Казакова сообщила, что последние 11 дней Жуков лежал в больнице в Коммунарке.

Ивану Жукову было 63 года, он был депутатом Московской областной думы четыре созыва подряд.

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