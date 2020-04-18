Человечеству предрекли тотальный дефицит кофе

Эпидемия коронавирусной инфекции в Южной Америке может привести к дефициту кофе, прогнозируют эксперты.

Отмечается, что на Колумбию, Бразилию и Перу приходится почти две трети мирового производства зернового кофе, при этом данные страны страдают от распространения коронавируса и не смогут направить людей на сбор кофейных зерен, пишет Bloomberg.

Сбор урожая должен начаться в следующем месяце, однако многие рабочие уже покидают плантации из-за большой вероятности заражения и страха перед коронавирусом. Между тем ажиотажный спрос на кофе по всему миру привел к тому, что его запасы практически исчерпаны.

Рынок ожидает существенного роста цен на кофе в ближайшее время. Только в прошлом месяце оптовая цена на зерновое кофе выросла на 13%, отмечает издание. Скорее всего, в ближайшие месяцы подорожание сырья продолжится.