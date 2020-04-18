Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Торжественная церемония впервые за последнюю тысячу лет прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих.

В храме присутствовали только представители десяти религиозных общин. После появления огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.

Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам из христианских стран. В их числе российский посол, который отдаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Именно она доставит святыню в Москву.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь загорается в часовне над Гробом Господним ежегодно в канун православной Пасхи

Предание гласит, что если Благодатный огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества.