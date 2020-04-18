Путин продлил срок действия истекающих паспортов

Срок действия паспортов и других удостоверений личности продляется из-за режима самоизоляции, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Действие указа распространяется на паспорт гражданина России, а также водительские права.

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина <…> и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — говорится в документе.

Министерству внутренних дел Российской Федерации поручено определить порядок и сроки замены документов, срок действия которых истекает в указанный интервал, а также порядок и сроки выдачи паспорта гражданина гражданам, которые должны впервые его получить.