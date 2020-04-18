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Путин продлил срок действия истекающих паспортов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Срок действия паспортов и других удостоверений личности продляется из-за режима самоизоляции, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Действие указа распространяется на паспорт гражданина России, а также водительские права.

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина <…> и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — говорится в документе.

Министерству внутренних дел Российской Федерации поручено определить порядок и сроки замены документов, срок действия которых истекает в указанный интервал, а также порядок и сроки выдачи паспорта гражданина гражданам, которые должны впервые его получить.

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smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

Drronum

Димана выпустили на публику, и теперь он как пулемет строчит свои глубокие мысли - соскучал бедный по...

Иркут 69

Инфляция возникает, когда включён печатный станок и на рынок выбрасываются, ничем не обеспеченные дензнаки....

lex-on

Ахахах)))) только не смешно!Так как у большей части населения в Сибири 12-20 тысяч рублей.И да 80 тысяч...

xfergusx

Где они такие зарплаты видели, попробуй в нашем городе зарплату в 25 т найти и уже классно