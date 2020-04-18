Пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске

Третий пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области, сообщает региональный оперативный штаб. Всего в регионе зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Умершему сегодня мужчине было 49 лет. Он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами, однако мужчина в итоге скончался.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 1926 человек. Ранее в субботу стало известно о первом ребенке с коронавирусом в Новосибирске, он госпитализирован, ему оказывается помощь.