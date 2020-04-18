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Выявлено 4785 новых случаев заражения россиян коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Число инфицированных коронавирусом нового типа в России за сутки выросло на 4785, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится в сообщении. Также за сутки в России зафиксировано 40 летальных исходов.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Всего на сегодня в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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