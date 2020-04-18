Самолет с пассажирами разбился под Хабаровском

Легкомоторный частный самолет разбился в районе села Лесное в Хабаровском крае, в результате четыре человека погибли.

Крушение самолета Л-4 произошло в нежилой зоне, после падения самолет загорелся. К месту происшествия направили шесть спасателей и одну единицу техники, информирует региональный главк МЧС.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК), сообщается на сайте в Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.

Следователи рассматривают две версии происшествия: ошибка пилотирования и технические неисправности судна. Устанавливаются личности погибших.