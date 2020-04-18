Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске

За сутки в Новосибирской области выявили десять новых заболевших коронавирусом, один из них — ребенок, сообщает региональный оперативный штаб.

«Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», — говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 86, из них 16 человек выздоровели, двое скончались. В детской больнице №3 находятся 28 детей с подозрением на COVID-19.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 18 апреля госпитализировано 140 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Коронавирусная инфекция зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, а также в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.