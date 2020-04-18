НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области выявили десять новых заболевших коронавирусом, один из них — ребенок, сообщает региональный оперативный штаб.

«Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», — говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 86, из них 16 человек выздоровели, двое скончались. В детской больнице №3 находятся 28 детей с подозрением на COVID-19.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 18 апреля госпитализировано 140 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Коронавирусная инфекция зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, а также в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.

Тема: Распространение коронавируса
Выявлено 4785 новых случаев заражения россиян коронавирусом
Новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
Нобелевский лауреат рассказал про создание коронавируса
Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Выявлено 4785 новых случаев заражения россиян коронавирусом
•
Самолет с пассажирами разбился под Хабаровском
•
Сбербанк объяснил привязку «чужих» телефонных номеров
•
Нобелевский лауреат рассказал про создание коронавируса
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Пасха и кулич: в чем отличия и значения
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первый ребенок заразился коронавирусом в Новосибирске
Сибирь 18.04.2020 13:55
Новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
Сибирь 18.04.2020 13:25
Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом
Сибирь 17.04.2020 23:57
Нагрубивший мэру Новокузнецка житель арестован на двое суток
Сибирь 17.04.2020 19:07
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
29397
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6950
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5848
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5071
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выявлено 4785 новых случаев заражения россиян коронавирусом
•
Самолет с пассажирами разбился под Хабаровском
•
Сбербанк объяснил привязку «чужих» телефонных номеров
•
Нобелевский лауреат рассказал про создание коронавируса
Как это работает
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
55
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
39
Кремль решился перенести парад Победы
37