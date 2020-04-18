НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Дополнительных финалистов выбрали в шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
73 0
Фото: © Первый канал

Новые участники добавились в финал детского «Голоса», их выбрали зрители в прямом эфире дополнительного выпуске проекта.

После спецвыпуска в финал прошел Кирилл Александров из команды Валерия Меладзе, Артем Фокин из команды Полины Гагариной и Иван Курганин от Басты. Они присоединятся к другим финалистам — Кристине Силлер, Софье Тумановой, Миржану Жидебаю, Артему Морозову, Софье Льорет и Олесе Казаченко.

Голосование проходило по новым правилам, которые изменились после скандала на «Голосе» в 2019 году. Зритель мог отправить только одно смс-сообщение за участника из каждой команды, хотя раньше можно было проголосовать 20 раз.

Еще по теме
Онлайн-концерт Полины Гагариной появился в Сети
Тимати даст живой концерт в видеосервисе Wink
Баста взял в финал детского «Голоса» девочку с идеальным вокалом
Школьницы из Новосибирска получили второй шанс на финал «Голоса»
смотреть все
Культгид #Музыка #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин констатировал приход коронавируса в регионы
•
Российским безработным назначили максимальные выплаты
•
Россия испытает пять препаратов от коронавируса
•
Обнаружен «идеальный» двойник Земли
Как это работает
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом
Сибирь 17.04.2020 23:57
Нагрубивший мэру Новокузнецка житель арестован на двое суток
Сибирь 17.04.2020 19:07
Колеи нашли на отремонтированных дорогах Новосибирска
Сибирь 17.04.2020 17:21
Коронавирусом заразились строители военного инфекционного центра
Сибирь 17.04.2020 17:01
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
28657
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6903
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5788
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5024
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин констатировал приход коронавируса в регионы
•
Российским безработным назначили максимальные выплаты
•
Россия испытает пять препаратов от коронавируса
•
Обнаружен «идеальный» двойник Земли
Как это работает
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
55
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
39
Кремль решился перенести парад Победы
37