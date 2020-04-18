Дополнительных финалистов выбрали в шоу «Голос. Дети»

Новые участники добавились в финал детского «Голоса», их выбрали зрители в прямом эфире дополнительного выпуске проекта.

После спецвыпуска в финал прошел Кирилл Александров из команды Валерия Меладзе, Артем Фокин из команды Полины Гагариной и Иван Курганин от Басты. Они присоединятся к другим финалистам — Кристине Силлер, Софье Тумановой, Миржану Жидебаю, Артему Морозову, Софье Льорет и Олесе Казаченко.

Голосование проходило по новым правилам, которые изменились после скандала на «Голосе» в 2019 году. Зритель мог отправить только одно смс-сообщение за участника из каждой команды, хотя раньше можно было проголосовать 20 раз.