Новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба регионального правительства Алтайского края.

«За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено десять новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них — один ребенок. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске — один человек, Горняке — два человека, Поспелихинском районе — один человек», - говорится в сообщении.

Устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в очагах, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Заболевшие проходят лечение на базе двух инфекционных госпиталей и инфекционного отделения городской больницы Барнаула. Под наблюдением медиков находятся 1276 гражданина, за сутки добавилось 208 человек.