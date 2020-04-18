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Новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба регионального правительства Алтайского края.

«За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено десять новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них — один ребенок. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске — один человек, Горняке — два человека, Поспелихинском районе — один человек», - говорится в сообщении.

Устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в очагах, организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Заболевшие проходят лечение на базе двух инфекционных госпиталей и инфекционного отделения городской больницы Барнаула. Под наблюдением медиков находятся 1276 гражданина, за сутки добавилось 208 человек.

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Топ комментариев

smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

Иркут 69

Инфляция возникает, когда включён печатный станок и на рынок выбрасываются, ничем не обеспеченные дензнаки....

Drronum

Димана выпустили на публику, и теперь он как пулемет строчит свои глубокие мысли - соскучал бедный по...

Очаков

Судя по озвученным суммам - опрос проволили исключетельно в московии, а не в России.

xfergusx

Где они такие зарплаты видели, попробуй в нашем городе зарплату в 25 т найти и уже классно