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Путин впервые пропустит пасхальную службу

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в этом году не пойдет на пасхальное богослужение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава государства посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу.

«В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — сказал Песков.

Путин пропустит пасхальную службу впервые с 2000 года. Он традиционно посещает пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. При этом глава государства дважды участвовал в пасхальных торжествах вне столицы.

В 2000 году Путин принимал участие в богослужении в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003 году, находясь на Пасху с визитом в Таджикистане, посетил службу в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

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