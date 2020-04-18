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Нобелевский лауреат рассказал про создание коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Коронавирус был создан искусственно в лаборатории, заявил нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ.

Ссылаясь на свой опыт, исследователь рассказал, что вирус не имеет природного происхождения, а был получен путем добавления частиц ВИЧ к вирусу атипичной пневмонии, пишет Le Parisien. В результате возник SARS-CoV-2.

Монтанье отметил, что не знает, зачем выполнялась такая работа. Он предположил, что китайские ученые тем самым пытались получить вакцину от ВИЧ. По мнению исследователи, на каком-то этапе вирус вырвался из лаборатории Уханя и начал заражать простых людей.

Официальный представитель МИД Китая ранее заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. Он отреагировал на публикации американских СМИ, в которых утверждалось, что «нулевым» носителем коронавируса стал ученый.

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Топ комментариев

smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

Иркут 69

Инфляция возникает, когда включён печатный станок и на рынок выбрасываются, ничем не обеспеченные дензнаки....

Drronum

Димана выпустили на публику, и теперь он как пулемет строчит свои глубокие мысли - соскучал бедный по...

Очаков

Судя по озвученным суммам - опрос проволили исключетельно в московии, а не в России.

xfergusx

Где они такие зарплаты видели, попробуй в нашем городе зарплату в 25 т найти и уже классно