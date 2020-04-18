Нобелевский лауреат рассказал про создание коронавируса

Коронавирус был создан искусственно в лаборатории, заявил нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ.

Ссылаясь на свой опыт, исследователь рассказал, что вирус не имеет природного происхождения, а был получен путем добавления частиц ВИЧ к вирусу атипичной пневмонии, пишет Le Parisien. В результате возник SARS-CoV-2.

Монтанье отметил, что не знает, зачем выполнялась такая работа. Он предположил, что китайские ученые тем самым пытались получить вакцину от ВИЧ. По мнению исследователи, на каком-то этапе вирус вырвался из лаборатории Уханя и начал заражать простых людей.

Официальный представитель МИД Китая ранее заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. Он отреагировал на публикации американских СМИ, в которых утверждалось, что «нулевым» носителем коронавируса стал ученый.