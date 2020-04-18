Легендарную игру Crysis перезапустят

Студия Crytek официально анонсировала перезапуск легендарной игры Crysis. Ремастер выйдет летом 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, а также Nintendo Switch

Известно, что обновленная игра получит текстуры HD-качества, улучшенное освещение и сглаживание, а также поддержку программной трассировки лучей. Портом шутера на Nintendo Switch займется компания Saber Interactive.

Официальный сайт шутера обновили 1 апреля и пользователи заговорили, что проект ждет перезапуск. К счастью для фанатов серии, разработчики не стали отпираться и довольно быстро подготовили подтверждение.

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Оригинальный Crysis вышел в 2007 году. На тот момент это была одна из самых технологичных игр, которая поразила пользователей и экспертов качеством графики. В итоге проект стал очень успешным и принес солидную прибыль разработчикам.