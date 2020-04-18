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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Легендарную игру Crysis перезапустят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Студия Crytek официально анонсировала перезапуск легендарной игры Crysis. Ремастер выйдет летом 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, а также Nintendo Switch

Известно, что обновленная игра получит текстуры HD-качества, улучшенное освещение и сглаживание, а также поддержку программной трассировки лучей. Портом шутера на Nintendo Switch займется компания Saber Interactive.

Официальный сайт шутера обновили 1 апреля и пользователи заговорили, что проект ждет перезапуск. К счастью для фанатов серии, разработчики не стали отпираться и довольно быстро подготовили подтверждение.

Оригинальный Crysis вышел в 2007 году. На тот момент это была одна из самых технологичных игр, которая поразила пользователей и экспертов качеством графики. В итоге проект стал очень успешным и принес солидную прибыль разработчикам.

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Топ комментариев

smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

Иркут 69

Инфляция возникает, когда включён печатный станок и на рынок выбрасываются, ничем не обеспеченные дензнаки....

Drronum

Димана выпустили на публику, и теперь он как пулемет строчит свои глубокие мысли - соскучал бедный по...

Очаков

Судя по озвученным суммам - опрос проволили исключетельно в московии, а не в России.

xfergusx

Где они такие зарплаты видели, попробуй в нашем городе зарплату в 25 т найти и уже классно