Сбербанк объяснил привязку «чужих» телефонных номеров

Сбербанк объяснил пользователям появление «чужих» номеров в качестве дополнительных в приложении «Сбербанк Онлайн».

В качестве дополнительных были указаны номера, которые клиенты ранее прописывали в различных документах, пояснила пресс-служба кредитного учреждения. Например, человек мог указать номер родственника на случай, чтобы у банка были контакты члена семьи.

«Если вы увидели в приложении "Сбербанк Онлайн" незнакомый номер телефона в качестве дополнительного, не волнуйтесь — это не мошенничество. Этот номер там потому, что когда-то вы указывали его как один из контактных», — отмечается в сообщении.

Дополнительными номерами нельзя воспользоваться для перевода или просмотра остатка средств на счете. По утверждениям банка, дополнительные номера не привязаны к картам и нужны только для экстренных звонков в том случае, если оказался недоступен основной номер.