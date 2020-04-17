Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае выявлен на площадке Корболихинского рудника компании «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска, сообщает региональный оперативный штаб.

«Заразившийся прибыл 31 марта на рудник из Башкортостана, проживал в общежитии. 10 апреля был госпитализирован в больницу с пневмонией. При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19», — говорится в сообщении.

Специалисты установили круг контактных лиц, в список попали 84 человека, включая коллег шахтера, медиков, работников пищеблока и прачечной компании. За всеми установлено медицинское наблюдение, выданы предписания для проведения дезинфекции.

«Губернатор края Виктор Томенко дал распоряжение осуществлять ежедневный контроль за всей группой контактных лиц, при необходимости направить медиков из Барнаула. Принято решение изолировать контактных лиц на одном этаже общежития предприятия», — отмечает оперштаб.

Всего в Алтайском крае подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, в регионе действует режим самоизоляции для граждан.