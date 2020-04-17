Путин констатировал приход коронавируса в регионы

Коронавирус перекинулся в российские регионы, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.

Глава государства отметил, что пик инфекции еще впереди и потребовал от правительства и губернаторов до конца апреля завершить работы по наращиванию коечного фонда для заболевших COVID-19.

«Мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом», — сказал Путин, потребовав докладов от губернаторов регионов с наиболее сложной ситуацией.

В частности, на совещании отмечалось, что борьбу с коронавирусом нужно усилить в Коми, Иркутской области, Забайкалье и Удмуртии. Правительство рассчитывает развернуть в регионах 95 тысяч специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.