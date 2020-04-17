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Российским безработным назначили максимальные выплаты

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российским безработным начнут выплачивать максимальные пособия, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, свидетельствует официальный сайт кабмина.

В апреле — июне пособие для всех безработных составит 12 130 рублей. Отмечается, что данная мера коснется лишь тех, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

Кроме этого, для безработных с несовершеннолетними детьми размер пособия увеличивается из расчета три тысячи рублей за каждого ребенка одному из родителей. Государство выделит на пособия дополнительно более 33 миллиардов рублей.

Среди других мер поддержки населения — выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет, а также выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных.

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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали