Российским безработным назначили максимальные выплаты

Российским безработным начнут выплачивать максимальные пособия, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, свидетельствует официальный сайт кабмина.

В апреле — июне пособие для всех безработных составит 12 130 рублей. Отмечается, что данная мера коснется лишь тех, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

Кроме этого, для безработных с несовершеннолетними детьми размер пособия увеличивается из расчета три тысячи рублей за каждого ребенка одному из родителей. Государство выделит на пособия дополнительно более 33 миллиардов рублей.

Среди других мер поддержки населения — выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет, а также выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных.