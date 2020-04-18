Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?

Оксолиновая мазь набирает популярность в сезоны простуд и гриппа, а сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, стала настоящим аптечным дефицитом. Что это за препарат, способен ли защитить от вирусов и на чем основано утверждение, что оксолин приносит больше вреда, чем пользы?

«Оксолин» — это мазь от белого до светло-желтого цвета, выпускается в тубах. Стоимость — от 40 до 250 рублей в зависимости от размера и количества действующего вещества. С целью профилактики вирусов гриппа, ОРВИ наносится на слизистую носа.

Оксолин и оксолиновая кислота

«Оксолиновая мазь», или «Оксолин» появилась в СССР в начале 70-х годов XX века. Исследования тех лет говорят, что препарат защищает от вирусных инфекций.

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«Была изучена профилактическая эффективность 0,25 % оксолиновой мази во время эпидемии гриппа: в двух городах среди 9600 детей дошкольного возраста в 80 детских учреждениях. Установлено, что применение этого препарата предупреждает вирусные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем в 43% случаев, а в других отмечено более легкое течение инфекции», — говорится в заключении сотрудников центральной СЭС Министерства здравоохранения СССР.

Главное действующее вещество оксолиновой мази— производное нафталина, известное под названиями оксонафтилин, тетраксолин, диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

В инструкции заявлено о вирулицидном действии средства на вирус гриппа, вирусы герпеса, аденовидусы, вирусы контагиозного моллюска и инфекционных бородавок. То есть говорится, что это дезинфицирующее средство, обладающее способностью деактивировать вирусы, пояснила термины пульмонолог, терапевт клиники «Здравица» Ольга Филоненко.

Однако эффективность оксолиновой мази на сегодняшний день — вопрос спорный. «Эффективность не доказана в рандомизированных исследованиях, поэтому заявлять о стопроцентной эффективности средства не представляется возможным», — прокомментировала врач.

Власти Туркмении поручили врачам и фельдшерам распространять среди населения оксолиновую мазь для профилактики распространения коронавируса и других респираторных инфекций.

Еще существует оксолиновая кислота. Она подавляет активность бактериального фермента ДНК-гиразы, нарушая процесс репликации ДНК, в результате бактериям тяжело размножаться. В России препарат не зарегистрирован, в других странах выпускается под названием «Грамурин». Показания — инфекции мочевых путей.

Чем опасна оксолиновая мазь

«Основа препарата — вазелин, на который "липнут" частички пыли, и в том числе могут "прилипнуть" вирусы. Также может возникнуть иссушение слизистой и вместе с этим жжение, сухость и зуд носовых ходов», — предупреждает пульмонолог.

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Кроме того, вазелин может нарушить работу мерцательного эпителия носовых ходов и естественную продукцию слизи, склеить речники слизистой и вирус легче проникнет в дыхательные пути. Но, добавила врач, кроме вируса легче проникнут и раздражающие слизистые дыхательных путей поллютанты (пыль, выхлопные газы), которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

«При контакте с воздухом мазь окисляется и может приобретать синий оттенок. Используя по инструкции (два-три раза в сутки тонким слоем нанося на вход в носовые ходы) — это не выглядит эстетично», — также заметила Филоненко.

Спасет ли мазь от коронавируса

По словам врача, говорить об эффективности применения оксолиновой мази в отношении коронавируса не представляется возможным, поскольку исследований не проводилось.

«Оксолиновая мазь не просто средство с недоказанной эффективностью, а учитывая, что средства на вазелине или масляной основе склеивают реснитчатый эпителий, коим выстлана слизистая носа и околоносовых пазух, то можно говорить о том, что применение оксолиновой мази повышает риски возникновения ОРВИ в связи со снижением местного иммунитета», — резюмировала эксперт.