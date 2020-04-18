НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?

Источник:
Sibnet.ru
658 0
Фото: © Sibnet.ru
Оксолиновая мазь набирает популярность в сезоны простуд и гриппа, а сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, стала настоящим аптечным дефицитом. Что это за препарат, способен ли защитить от вирусов и на чем основано утверждение, что оксолин приносит больше вреда, чем пользы?

«Оксолин» — это мазь от белого до светло-желтого цвета, выпускается в тубах. Стоимость — от 40 до 250 рублей в зависимости от размера и количества действующего вещества. С целью профилактики вирусов гриппа, ОРВИ наносится на слизистую носа.

Оксолин и оксолиновая кислота

«Оксолиновая мазь», или «Оксолин» появилась в СССР в начале 70-х годов XX века. Исследования тех лет говорят, что препарат защищает от вирусных инфекций.

#Интервью
Какие лекарства бесполезны. ИНТЕРВЬЮ

«Была изучена профилактическая эффективность 0,25 % оксолиновой мази во время эпидемии гриппа: в двух городах среди 9600 детей дошкольного возраста в 80 детских учреждениях. Установлено, что применение этого препарата предупреждает вирусные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем в 43% случаев, а в других отмечено более легкое течение инфекции», — говорится в заключении сотрудников центральной СЭС Министерства здравоохранения СССР.

Главное действующее вещество оксолиновой мази— производное нафталина, известное под названиями оксонафтилин, тетраксолин, диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

В инструкции заявлено о вирулицидном действии средства на вирус гриппа, вирусы герпеса, аденовидусы, вирусы контагиозного моллюска и инфекционных бородавок. То есть говорится, что это дезинфицирующее средство, обладающее способностью деактивировать вирусы, пояснила термины пульмонолог, терапевт клиники «Здравица» Ольга Филоненко.

Однако эффективность оксолиновой мази на сегодняшний день — вопрос спорный. «Эффективность не доказана в рандомизированных исследованиях, поэтому заявлять о стопроцентной эффективности средства не представляется возможным», — прокомментировала врач.

Власти Туркмении поручили врачам и фельдшерам распространять среди населения оксолиновую мазь для профилактики распространения коронавируса и других респираторных инфекций.

Еще существует оксолиновая кислота. Она подавляет активность бактериального фермента ДНК-гиразы, нарушая процесс репликации ДНК, в результате бактериям тяжело размножаться. В России препарат не зарегистрирован, в других странах выпускается под названием «Грамурин». Показания — инфекции мочевых путей.

Чем опасна оксолиновая мазь

«Основа препарата — вазелин, на который "липнут" частички пыли, и в том числе могут "прилипнуть" вирусы. Также может возникнуть иссушение слизистой и вместе с этим жжение, сухость и зуд носовых ходов», — предупреждает пульмонолог.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме того, вазелин может нарушить работу мерцательного эпителия носовых ходов и естественную продукцию слизи, склеить речники слизистой и вирус легче проникнет в дыхательные пути. Но, добавила врач, кроме вируса легче проникнут и раздражающие слизистые дыхательных путей поллютанты (пыль, выхлопные газы), которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

«При контакте с воздухом мазь окисляется и может приобретать синий оттенок. Используя по инструкции (два-три раза в сутки тонким слоем нанося на вход в носовые ходы) — это не выглядит эстетично», — также заметила Филоненко.

Спасет ли мазь от коронавируса

По словам врача, говорить об эффективности применения оксолиновой мази в отношении коронавируса не представляется возможным, поскольку исследований не проводилось.

«Оксолиновая мазь не просто средство с недоказанной эффективностью, а учитывая, что средства на вазелине или масляной основе склеивают реснитчатый эпителий, коим выстлана слизистая носа и околоносовых пазух, то можно говорить о том, что применение оксолиновой мази повышает риски возникновения ОРВИ в связи со снижением местного иммунитета», — резюмировала эксперт.

Еще по теме
Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом
Путин констатировал приход коронавируса в регионы
Россия испытает пять препаратов от коронавируса
Медведев объяснил жесткость мер по самоизоляции россиян
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Медицина
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин констатировал приход коронавируса в регионы
•
Сбербанк объяснил привязку «чужих» телефонных номеров
•
Российским безработным назначили максимальные выплаты
•
Россия испытает пять препаратов от коронавируса
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Пасха и кулич: в чем отличия и значения
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Работник рудника в Алтайском крае заболел коронавирусом
Сибирь 17.04.2020 23:57
Нагрубивший мэру Новокузнецка житель арестован на двое суток
Сибирь 17.04.2020 19:07
Колеи нашли на отремонтированных дорогах Новосибирска
Сибирь 17.04.2020 17:21
Коронавирусом заразились строители военного инфекционного центра
Сибирь 17.04.2020 17:01
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
29043
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6925
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5823
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
5049
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин констатировал приход коронавируса в регионы
•
Сбербанк объяснил привязку «чужих» телефонных номеров
•
Российским безработным назначили максимальные выплаты
•
Россия испытает пять препаратов от коронавируса
Как это работает
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Недоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
55
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
39
Кремль решился перенести парад Победы
37
Набиуллина оценила идею о раздаче людям «денег с вертолета»
28