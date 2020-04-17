Россия испытает пять препаратов от коронавируса

Россия испытает пять препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что Россия только приступила к испытаниям вакцин от коронавируса, однако «обнадеживающие результаты» уже достигнуты. Кроме того, Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину сократить сроки испытаний препаратов от коронавируса. В частности, одним из вариантов станет совмещение доклинических и клинических исследований.