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Обнаружен «идеальный» двойник Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, которая больше остальных похожа на Землю по размерам и температуре поверхности, сообщается на официальном сайте NASA.

Открытие было сделано с помощью данных космического телескопа Kepler, планета получила название Kepler-1649c. Она расположена в системе, которая удалена от Солнца примерно на 300 световых лет.

Экзопланета всего в 1,06 раза крупнее Земли. От своей звезды она получает 74% энергии, которую наша планета получает от Солнца. Отсюда ученые рассчитали, что равновесная температура экзопланеты составляет 234 кельвина.

Фото: © NASA

Год на этой планете короче земного — она совершает один оборот вокруг своей звезды примерно за 19,5 земных суток. Теоретически на подобной планете может существовать жизнь, так как она находится в зоне обитаемости и обладает водной атмосферой.

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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали