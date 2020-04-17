Обнаружен «идеальный» двойник Земли

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, которая больше остальных похожа на Землю по размерам и температуре поверхности, сообщается на официальном сайте NASA.

Открытие было сделано с помощью данных космического телескопа Kepler, планета получила название Kepler-1649c. Она расположена в системе, которая удалена от Солнца примерно на 300 световых лет.

Экзопланета всего в 1,06 раза крупнее Земли. От своей звезды она получает 74% энергии, которую наша планета получает от Солнца. Отсюда ученые рассчитали, что равновесная температура экзопланеты составляет 234 кельвина.

Фото: © NASA

Год на этой планете короче земного — она совершает один оборот вокруг своей звезды примерно за 19,5 земных суток. Теоретически на подобной планете может существовать жизнь, так как она находится в зоне обитаемости и обладает водной атмосферой.