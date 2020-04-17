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Медведев объяснил жесткость мер по самоизоляции россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Ситуация с эпидемией коронавируса в России развивается в тревожном ключе, и не исключено, что придется ввести более жесткие ограничения для россиян, заявил зампред Совета безопасности России

Для такой огромной страны, как Россия, в условиях пандемии коронавируса необходимы жесткие меры по изоляции, считает Медведев. Он поддержал действия московских властей по борьбе с коронавирусом.

«Изоляция необходима. Это понимают все. Даже те страны, которые вначале легкомысленно к этому относились, говорили, что все у нас будет нормально, мы люди цивилизованные, у нас хорошее общество, все всё понимают. Я имею в виду европейские страны и ряд других государств, в которых сейчас пандемия носит угрожающий характер», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

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По его словам, сейчас ситуация развивается в тревожном ключе, и не исключил, что в России придется ввести более жесткие ограничения. Меры против распространения заболевания должны соответствовать той ситуации, в которой находится страна, борющаяся с пандемией. Разные государства принимают разные решения, и не факт, что то, что работает в одной стране, окажется эффективным в другой, добавил он.

Зампред Совбеза добавил, что сложно сравнивать обстановку, например, в Москве и на Чукотке, поэтому регионы должны сами принимать решения о характере защитных мер.

По последним данным, в России выявили более 32 тысяч больных COVID-19, 273 пациента умерли от заболевания, более двух с половиной тысяч выздоровели. Проведено более 1,7 миллиона тестов. Самая сложная обстановка с коронавирусом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

Очаков

Судя по озвученным суммам - опрос проволили исключетельно в московии, а не в России.