Нагрубивший мэру Новокузнецка житель арестован на двое суток

Житель Новокузнецка , занимавшийся спортом на улице и нарушавший тем самым режим самоизоляции, вступил в конфликт с мэром города Сергеем Кузнецовом. Суд назначил молодому человеку штраф в 2 тысячи рублей и двое суток ареста, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузнецов в среду проводил рейд в местном парке и сделал замечание молодому человеку, который нарушал режим самоизоляции и занимался на спортивной площадке. Спортсмен назвал запреты «клоунадой, бредом и фикцией» и удалился, употребив нецензурные выражения. Разговор записывался на видео и опубликован в Instagram мэра.

Полиция установила личность молодого человека. В отношении него составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а также по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Центральный районный суд Новокузнецка назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей и административный арест на двое суток.

По данным местных СМИ, 25-летниий нарушитель Николай Старченко ранее играл за один из хоккейных клубов. После произошедшего по его вине ДТП в 2012 году он был приговорен к 1,5 года колонии-поселения.

В Кузбассе с 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещено посещение парков, скверов, мест культуры и отдыха, детских и спортивных площадок. На 17 апреля в регионе выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек выздоровели, один пациент скончался.