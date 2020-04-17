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Роспотребнадзор счел медленным темп развития эпидемии в России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Тема: Распространение коронавируса
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•
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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

Очаков

Судя по озвученным суммам - опрос проволили исключетельно в московии, а не в России.