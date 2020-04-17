Кокорина назвали самым талантливым футболистом России

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», — самый талантливый и сильный игрок в России, такое мнение высказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
«Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным. Сейчас показывает, как высок уровень его таланта», — сказал Гурцкая в общении с комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном в прямом эфире в Instagram.
Он добавил, что хотел бы увидеть его переход в европейскую команду. По мнению агента, уровень Кокорина сопоставим с «Валенсией», а в «Аталанте» он был бы намного сильнее, чем Сапата.
«Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для "Зенита" было бы мудрым решением вернуть Кокорина. Однако в таком случае встает вопрос о необходимости продавать Азмуна или Дзюбу», — заявил Гурцкая.
Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
лачиновНу вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?
лачиновВсе на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.
nastya19944Все для чужих стран, но никак не для себя.
Сергей КоневСначала мы жили бедно а потом нас обокрали
ifhbrjdВместо помощи - втягивание в новые кредиты. Что, банкам денег еще маловато дают?