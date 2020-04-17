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Кокорина назвали самым талантливым футболистом России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», — самый талантливый и сильный игрок в России, такое мнение высказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным. Сейчас показывает, как высок уровень его таланта», — сказал Гурцкая в общении с комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном в прямом эфире в Instagram.

Он добавил, что хотел бы увидеть его переход в европейскую команду. По мнению агента, уровень Кокорина сопоставим с «Валенсией», а в «Аталанте» он был бы намного сильнее, чем Сапата.

«Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для "Зенита" было бы мудрым решением вернуть Кокорина. Однако в таком случае встает вопрос о необходимости продавать Азмуна или Дзюбу», — заявил Гурцкая.

Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча в чемпионате России, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

ifhbrjd

Вместо помощи - втягивание в новые кредиты. Что, банкам денег еще маловато дают?