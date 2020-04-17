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Строители военного медцентра в Бурятии заразились COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики выявили коронавирус у девяти строителей военного инфекционного центра в Бурятии. Их заразил сотрудник, прилетевший из Тюмени через Москву, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Известно, что один человек из руководящего состава прибыл в Бурятию из Тюмени через Москву. Спустя неделю, у него появились признаки заболевания — сухой кашель, повышенная температура и слабость. Медики провели тест и получили положительный результат на COVID-19, пишет ИА «Байкал Daily» со ссылкой на Кузьмину.

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Далее был выявлен круг контактных – всего около 60 человек. Из них у восьми человек подтвердился коронавирус. По словам Кузьминой, большинство зараженных — приезжие из Читы, Тюмени и других городов.

Все больные госпитализированы. Их контактный круг — 36 человек поместили в обсерватор в воинской части. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в республике, по данным на утро пятницы, составило 112.

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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

ifhbrjd

Вместо помощи - втягивание в новые кредиты. Что, банкам денег еще маловато дают?