Собаку в Иркутске закрыли на карантин без права выгула

Собаку породы «шпиц», прилетевшую с хозяином спецрейсом из Таиланда, отправили в обсерватории на 14-дневный карантин без права выгула, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора.

В среду в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Таиланда. Один из пассажиров, следующим транзитом в Красноярск, привез шпица. Пассажира предупредили, что животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в Шелехове без права выгула, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

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По официальной позиции ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных отсутствуют. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди домашних животных, они, прибыв с хозяином из стран неблагополучных по COVID-19, будут также изолированы на 14 дней.

В марте власти Бельгии зафиксировали передачу коронавируса нового типа от человека домашнему животному. Кошка, хозяин которой был инфицирован COVID-19, заразилась. Специалисты подчеркнули, что речь идет об отдельном случае, а не правиле.