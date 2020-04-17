Еще 29 красноярцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего диагноз установлен у 231 человека, сообщает правительство региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 17 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 231 человека, за сутки число заболевших выросло на 29.

Вылечены 17 пациентов. Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 4,9 тысячи человек.