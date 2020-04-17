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Еще 29 красноярцев заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Красноярского края

Еще 29 красноярцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки, всего диагноз установлен у 231 человека, сообщает правительство региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 17 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 231 человека, за сутки число заболевших выросло на 29.

Вылечены 17 пациентов. Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 4,9 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

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cre

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