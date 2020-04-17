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Концерт Евровидения будут транслировать на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vugarİbadov / CC BY-SA 3.0

Концерт «Евровидение: Европа сияет светом» пройдет 16 мая, в России шоу будут транслировать на Первом канале, сообщается на официальном сайте Евровидения.

После отмены конкурса, вещательный союз принял решения провести онлайн-шоу, которое будет посвящено всем странам-участникам. Концерт пройдет в неконкурентном формате и преподнесет всевозможные сюрпризы для зрителей.

По информации ЕВС, выступление группы Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, тоже будет включена в шоу, как и представители других стран.

Организаторы шоу планируют сделать для зрителей сюрприз — соберут поклонников Евровидения вместе для виртуального пения на экране. Зрители со всего мира соберутся в огромный хор Евровидения и споют песню Джонни Логана «Еще один год».


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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

cre

А Путину и партии "Единая Россия" ещё предстоит создавать обещанные новые рабочие места.И как они собрались...