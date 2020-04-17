Концерт Евровидения будут транслировать на Первом канале

Концерт «Евровидение: Европа сияет светом» пройдет 16 мая, в России шоу будут транслировать на Первом канале, сообщается на официальном сайте Евровидения.

После отмены конкурса, вещательный союз принял решения провести онлайн-шоу, которое будет посвящено всем странам-участникам. Концерт пройдет в неконкурентном формате и преподнесет всевозможные сюрпризы для зрителей.

По информации ЕВС, выступление группы Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, тоже будет включена в шоу, как и представители других стран.

Организаторы шоу планируют сделать для зрителей сюрприз — соберут поклонников Евровидения вместе для виртуального пения на экране. Зрители со всего мира соберутся в огромный хор Евровидения и споют песню Джонни Логана «Еще один год».