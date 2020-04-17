Глава Бурятии раскрыл уровень доходов семьи

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о доходах за 2019 год. Уровень доходов его жены составил ноль рублей, сообщили на сайте республиканского правительства.

Согласно документам у Цыденова и его супруги в собственности находится земельный участок, площадью 748 квадратных метров, жилой дом, площадью 338 квадратных метров и квартира — 121,6 квадратного метра. Автомобилей в собственности у Цыденова нет.

За прошедший год доходов у его супруги Ирины Цыденовой не было. Сам руководитель региона заработал за 12 месяцев 2019 года 5,6 миллиона рублей, это на 50 тысяч рублей больше, чем в 2018 году. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также опубликовал сведения о доходах за прошлый год.

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Согласно документам, он заработал 11 миллионов рублей. Недвижимости в собственности у него нет. В служебном пользовании у него находятся две квартиры и номер в гостинице.

А его супруга Анна Цивилева заработала более 35 миллионов рублей, это на 8 миллионов больше, чем в 2018 году. Она владеет тремя квартирами, двумя земельными участками и тремя гаражными боксами. Также в ее собственности — автомобили Mercedes Benz GL и Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700.