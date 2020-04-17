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Глава Бурятии раскрыл уровень доходов семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о доходах за 2019 год. Уровень доходов его жены составил ноль рублей, сообщили на сайте республиканского правительства.

Согласно документам у Цыденова и его супруги в собственности находится земельный участок, площадью 748 квадратных метров, жилой дом, площадью 338 квадратных метров и квартира — 121,6 квадратного метра. Автомобилей в собственности у Цыденова нет.

За прошедший год доходов у его супруги Ирины Цыденовой не было. Сам руководитель региона заработал за 12 месяцев 2019 года 5,6 миллиона рублей, это на 50 тысяч рублей больше, чем в 2018 году. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также опубликовал сведения о доходах за прошлый год.

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Согласно документам, он заработал 11 миллионов рублей. Недвижимости в собственности у него нет. В служебном пользовании у него находятся две квартиры и номер в гостинице. 

А его супруга Анна Цивилева заработала более 35 миллионов рублей, это на 8 миллионов больше, чем в 2018 году. Она владеет тремя квартирами, двумя земельными участками и тремя гаражными боксами. Также в ее собственности — автомобили Mercedes Benz GL и Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700.

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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

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Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

cre

А Путину и партии "Единая Россия" ещё предстоит создавать обещанные новые рабочие места.И как они собрались...