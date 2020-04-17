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Всероссийские проверочные работы перенесли на следующий учебный год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

ВПР — итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников.

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит сайт российского правительства слова Кравцова.

Результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. «За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — сказал министр.

«Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа», — пояснил Кравцов.

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