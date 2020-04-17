Volvo ограничит скорость до 180 км/ч

Volvo ограничит максимальную скорость выпускаемых автомобилей до 180 километров в час, сообщил руководитель компании Хокан Самуэльссон.

«Volvo является лидером в области безопасности. Мы всегда были и всегда будем. И хотя ограничение скорости не является панацеей, это стоит сделать, если мы сможем спасти даже одну жизнь. Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 112 миль в час», — цитирует Самуэльссона Autocar.

Ограничение будет распространяться на все автомобили, произведенные с середины 2020 года и поступившие в продажу в 2021 году.

Введение ограничения в 180 километров в час будет применяться только к автомобилям Volvo, автомобилей сестринских марок Geely Polestar и Lynk & Co это не коснется.

Максимальная скорость современных моделей Volvo сегодня варьируется от 190 километров в час до 250 километров в час.