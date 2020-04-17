Мокрый снег и ночные заморозки придут в Восточную Сибирь

Резкий порывистый ветер и похолодание придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на выходных. Порывы ветра достигнуть 23 метров в секунду, сообщили синоптики.

По Бурятии и Забайкальскому краю в субботу и воскресенье умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер северо-западный с порывами до 23 метров в секунду. Температура ночью от 0 до -5, местами -2… -7 градусов. Днем +8… +13, местами +1… +6, по северу до -2 градусов.

В Иркутской области в субботу небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении -15… -20 градусов. Днем +6… +11, в северных районах 0… +5 градусов.

В воскресенье небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, при прояснении до 17 градусов. Днем +4… +9, в северных районах +1… +6, местами до -4 градусов.