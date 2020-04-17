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Определена температура гибели коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Army Medical Research

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет лишь при тепловом воздействии в 92 градуса по Цельсию в течение 15 минут.

В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. При этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую — с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия, сообщзает РИА Новости со ссылкой на ресурсе bioRxiv.

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После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить.

Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.

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