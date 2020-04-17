СК возбудил два уголовных дела после бунта в ангарской колонии

Два уголовных дела по факту бунта в ангарской колонии возбудили в отношении зачинщиков и участников беспорядков. Предстоит опросить более 2 тысяч свидетелей, сообщила пресс-служба СК России.

Бунт произошел в апреле в исправительной колонии строго режима №15 в Ангарске Иркутской области. Один из осужденных напал на охранника и призвал других к неповиновению.

Заключенные разбили камеры наблюдения, а затем перерезали себе вены. Через день в ИК вспыхнул пожар. Сгорели производственные цеха и корпуса, а в одном из зданий нашли тело осужденного.

По мнению министра юстиции Константина Чуйченко, бунт был подготовлен извне. Люди, срежиссировавшие бунт, заплатили правозащитникам, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. В адрес начальника колонии и его семьи поступали угрозы, была пресечена попытка нападения.

Сейчас на территории исправительной колонии работают следователи. Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15. Это порядка 200 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), части 1 и части 2 статьи 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

В ходе расследования уголовного дела следователям СК России предстоит допросить более 2 тысяч свидетелей, это сотрудники исправительной колонии и осужденные. Расследование уголовных дел продолжается.