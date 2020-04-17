Почта России бесплатно доставит на дом посылки AliExpress Plus

Почта России доставит клиентам сервиса AliExpress Plus посылки на дом бесплатно. Сервис позволяет приобрести товары первой необходимости, компьютерную технику, одежду, товары для авто, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Воспользоваться бесплатной доставкой Почты России на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, которые можно найти на сайте Почты России.

AliExpress Plus – сервис, позволяющий заказать бесплатную доставку до двери. Пока работает тестовом режиме. Срок доставки товаров — от двух до 15 дней с возможностью отслеживания на всем пути следования и опцией быстрого возврата.

В Plus продаются товары первой необходимости, товары для авто, аксессуары и бижутерия, красота и здоровье, компьютерная техника, одежда, спортивные товары и товары для хобби, товары для дома и сада, электроника и детские товары.