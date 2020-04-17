НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Почта России бесплатно доставит на дом посылки AliExpress Plus

Источник:
Sibnet.ru
123 0

Почта России доставит клиентам сервиса AliExpress Plus посылки на дом бесплатно. Сервис позволяет приобрести товары первой необходимости, компьютерную технику, одежду, товары для авто, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Воспользоваться бесплатной доставкой Почты России на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, которые можно найти на сайте Почты России.

AliExpress Plus – сервис, позволяющий заказать бесплатную доставку до двери. Пока работает тестовом режиме. Срок доставки товаров — от двух до 15 дней с возможностью отслеживания на всем пути следования и опцией быстрого возврата.

В Plus продаются товары первой необходимости, товары для авто, аксессуары и бижутерия, красота и здоровье, компьютерная техника, одежда, спортивные товары и товары для хобби, товары для дома и сада, электроника и детские товары.

Еще по теме
Медведев заявил о коллапсе в ряде отраслей экономики
Бизнес предложил ввести в России продуктовые карточки
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
«Лента» предоставит покупателям бесплатное такси
смотреть все
Экономика #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России
•
Россияне назвали доход для комфортной жизни в изоляции
•
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
Как это работает
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК возбудил два уголовных дела после бунта в ангарской колонии
Сибирь 17.04.2020 14:29
Почта России бесплатно доставит на дом посылки AliExpress Plus
Сибирь 17.04.2020 14:15
Аномальное тепло придет в Новосибирск на Пасху
Сибирь 17.04.2020 13:46
Медики предупредили об опасности выезда на природу после изоляции
Сибирь 17.04.2020 11:55
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
24444
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6744
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5551
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
4588
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России
•
Россияне назвали доход для комфортной жизни в изоляции
•
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
Как это работает
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
50
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
43
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42