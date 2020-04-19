Фильм дня: «Дурак»

Социально-драматический фильм «Дурак» изменил отношение зрителей к российскому кино, став одной из самых удачных картин последнего десятилетия.

Россия, 2014 год, режиссер Юрий Быков, 16+

Сюжет фильма разворачивается в небольшом провинциальном городе России. Молодой слесарь-сантехник Дмитрий Никитин, попутно получающий образование инженера-строителя, осматривает общежитие, где прорвало водопроводную трубу.



Никитин обнаруживает, что общежитие в аварийном состоянии и может вскоре рухнуть. Пытаясь спасти жизни 800 жильцов здания, он сталкивается с полным людским безразличием.

В 2018 году «КиноПоиск» провел большой опрос, где узнал у зрителей, какой российский фильм изменил их отношение к отечественному кино в целом. Победителем в номинации стал фильм «Дурак». Картина получилась действительно удачной, наполненной смыслом, понятным любому русскому человеку.

В «Дураке» отображена нелицеприятная действительность. Человек, свято верящий в добро, оказывается среди тех, кто просто не готов это добро принимать. Речь не о коррумпированных чиновниках, которым просто наплевать на человеческие жизни, а самим «жертвам» обстоятельств.

Юрий Быков сумел грамотно перенести социальную драму на экраны, не растеряв художественности и красоты фильма. А актеры не подвели, и достойно отыграли своих персонажей. Главную роль исполнил Артем Быстров, также в картине снялись Наталья Суркова, Юрий Цурило, Александр Коршунов, Борис Невзоров и другие. Рейтинг фильма IMDb: 8.00.